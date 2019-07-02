В Липецкой области нашли редкого жука-усача

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-02T16:43:05+03:00

Энтомологи уверены, что насекомое нужно внести в Красную книгу региона

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Редкое насекомое нашли на территории Воронежского заповедника в границах Липецкой области. Двух крупных особей, до 2 см., жука-усача заметили энтомологи заповедника около села Бляево. Черноногие лептуралии находились под отслоившейся корой сухой березы у дороги.

Эти жуки обычно заселяют одиноко стоящие крупные сухостойные деревья, в основном березы, иногда осины. Личинки усача развиваются 3 года и обычно вид живет на одном дереве много лет. Им бывает сложно перебраться в другое место, поэтому при уничтожении сухих деревьев, погибает все семейство жуков. Поэтому эти насекомые крайне малочисленны.

По насекомым определяют состояние мертвой древесиныФото: с сайта Воронежского заповедника.

Также черноногие лептуралии ценны тем, что по ним определяют начальную стадию разрушения мертвой древесины, эти жуки служат индикаторами естественных лесных экосистем.

– Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид, – сообщает главный научный сотрудник

Воронежского государствнного заповедника, доктор биологических наук Виктор Емец. – Черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU