В Липецкой области нашли редкого жука-усача
Редкое насекомое нашли на территории Воронежского заповедника в границах Липецкой области. Двух крупных особей, до 2 см., жука-усача заметили энтомологи заповедника около села Бляево. Черноногие лептуралии находились под отслоившейся корой сухой березы у дороги.
Эти жуки обычно заселяют одиноко стоящие крупные сухостойные деревья, в основном березы, иногда осины. Личинки усача развиваются 3 года и обычно вид живет на одном дереве много лет. Им бывает сложно перебраться в другое место, поэтому при уничтожении сухих деревьев, погибает все семейство жуков. Поэтому эти насекомые крайне малочисленны.
По насекомым определяют состояние мертвой древесиныФото: с сайта Воронежского заповедника.
Также черноногие лептуралии ценны тем, что по ним определяют начальную стадию разрушения мертвой древесины, эти жуки служат индикаторами естественных лесных экосистем.
– Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид, – сообщает главный научный сотрудник
Воронежского государствнного заповедника, доктор биологических наук Виктор Емец. – Черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU