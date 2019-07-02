2019-07-02T16:43:05+03:00
Общество

В Липецкой области нашли редкого жука-усача

Энтомологи уверены, что насекомое нужно внести в Красную книгу региона
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Редкий жук появился в Липецкой областиРедкий жук появился в Липецкой областиФото: c cайта Воронежского заповедника.
Изменить размер текста:

Редкое насекомое нашли на территории Воронежского заповедника в границах Липецкой области. Двух крупных особей, до 2 см., жука-усача заметили энтомологи заповедника около села Бляево. Черноногие лептуралии находились под отслоившейся корой сухой березы у дороги.

Эти жуки обычно заселяют одиноко стоящие крупные сухостойные деревья, в основном березы, иногда осины. Личинки усача развиваются 3 года и обычно вид живет на одном дереве много лет. Им бывает сложно перебраться в другое место, поэтому при уничтожении сухих деревьев, погибает все семейство жуков. Поэтому эти насекомые крайне малочисленны.

По насекомым определяют состояние мертвой древесины Фото: с сайта Воронежского заповедника.

По насекомым определяют состояние мертвой древесиныФото: с сайта Воронежского заповедника.

Также черноногие лептуралии ценны тем, что по ним определяют начальную стадию разрушения мертвой древесины, эти жуки служат индикаторами естественных лесных экосистем.

– Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид, – сообщает главный научный сотрудник

Воронежского государствнного заповедника, доктор биологических наук Виктор Емец. – Черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчан предупреждают о перебоях с водой и отключении света
В Липецке уличный грабитель душил женщину ремнем
В Липецке снова пропала 13-летняя школьница
Под Липецком будут судить садиста, который забил до смерти престарелую мать
В Липецке задержали водителя, который сбил насмерть женщину и сбежал
Ключи от квартир в микрорайоне "Звездный" получили 159 липчан из аварийных домов
Под Липецком поймали второго участника разбоя с убитой ради иконы пенсионеркой
Гражданин Молдовы продавал в Липецке автомат Калашникова с полным магазином
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Под Липецком с трассы вылетела автоцистерна с опасным веществом
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и "Лада Ларгус"
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
В Липецке подростки угнали мопед и мотоцикл
НЛМК преобразит Парк металлургов в современное экопространство
Под Липецком "Лада-Гранта" сбила 4-летнюю девочку