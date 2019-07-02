2019-07-02T17:12:29+03:00
Общество

Липчан предупреждают о перебоях с водой и отключении света

Давление в кранах понизится в районе Сокола
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Архив "КП"
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В среду, 3 июля, в Липецке ожидаются перебои с водой и электроэнергией. Так из-за ремонта на сетях может понизиться давление воды в кранах в районе Сокола и на улице Баумана. По данным ЛГЭКа, понижение давление возможно с 10 до 15.00.

В случае необходимости питьевую воду будут подвозить по заявкам жителей района.

Кроме этого, с 10 утра не будет питьевой воды в некоторых домах по улицам: Заповедная; Мартынова; Пролетарская; Гагарина; Плеханова; Юношеская; проспект Победы; Катукова; Меркулова; проезд Сиреневый; Невского; Крупской; Стаханова; Звездная.

Также в этот день отключат электричество. Света не будет с 9 до 17.00 по улицам: Кирова; Чкалова; Совхозная; пер. Цветочный; а также несколько домов по улицам Студенческий городок; Водопьянова, Интернациональная, Пролетарская, Ленина, Плеханова и Желябова.

Более подробно о времени отключения и адресах можно узнать по телефона: 075 – стационарный и 236-075 – стационарный и мобильный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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