2019-07-02T18:57:32+03:00
Общество

В Липецкой области падает рождаемость и растет убыль населения

За год население региона сократилось на 5500 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Рождаемость снизиласьРождаемость снизиласьФото: Архив КП
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По данным Липецстата на начало этого года, с января по апрель, в Липецкой области родились 3224 ребенка – это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. 38% новорожденных стали первенцами, 39% – родились вторыми в семье, 23% – третьи и последующие. Также за 3 месяца в регионе родились 42 пары близнецов.

Вместе с тем за то же время в Липецкой области умерли 5665 человек, по сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 2%. Тем не менее умерло в этом году на 2441 человек больше, чем родилось – естественная убыль населения. В тот же период 2018 года естественная убыль составляла 2250 человек.

По данным на 1 мая численность постоянного населения Липецкой области составляет 1 142 500 человек. В тот же период 2018 года в регионе числились 1 148 000 человек. За год население сократилось почти на 5500 человек – для сравнения, примерно столько (5568 человек) живут на территории Добровского сельсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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