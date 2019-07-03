Под Липецком мотоциклист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-03T09:20:14+03:00

За сутки на дорогах региона в трех авариях пострадали три человека

Изменить размер текста: A A

По данным автоинспекторов за прошедшие сутки, 2 июля, на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали три человека.

Последняя авария произошла в Ельце около 23.30 ночи. Там на улице строитель неизвестный водитель мотоцикла сбил 25-летнюю девушку на велосипеде. Мотоциклист сбежал с места ДТП, оставив травмированную девушку на дороге. В результате ДТП, велосипедистка получила травмы. Врачи оказали ей помощь и отпустили, а водителя мотоцикла сейчас ищет полиция. За оставление места аварии ему грозит лишение прав либо до 15 суток ареста.

А в Чаплыгине на улице Вокзальной около 18.00 25-летний водитель ВАЗ-2110 сбил 10-летнюю школьницу. Девочка попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU