Липчанка обманула предпринимателей почти на 700 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-03T09:43:03+03:00

Женщина то продавала бочки, то занималась перевозками, но по факту только брала деньги

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В Липецке за серию мошенничеств будут судить 41-летнюю женщину. Жертвами умелой аферистки стали несколько индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, с ноября 2014 по июль 2015 года женщина, будучи ИП, занималась грузоперевозками. В качестве посредника, она брала с других предпринимателей деньги и должна была передавать перевозчику. Таким путем она взяла у трех предпринимателей 274 000 рублей, которые оставила себе.

Еще одну крупную аферу она провернула в сентябре 2015 года. Дама разместила в Интернете объявление, что продает железные корпусные бочки, которых на самом деле не было. 1800 несуществующих бочек купил предприниматель из Уфы, за что отдал 400 000 рублей. Женщина забрала деньги и перестала выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, женщина обвиняется по двум статьям УК – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и мошенничество в особо крупном размере. Дело передали в суд. По 5 и 3 частям статьи 159 даме грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU