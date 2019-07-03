Игорь Артамонов: «Быханов сад будет уникальным парком в Черноземье»
Формирование комфортной городской среды в Липецке идет полным ходом
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Масштаб работ по благоустройству парка "Быханов сад" в Липецке оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время рабочей поездки в Липецк. Экскурсию по частично реконструированному парку провел врио главы региона Игорь Артамонов. Именно по просьбе руководителя области на обновление популярного места отдыха липчан Сбербанк направил 127 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU