2019-07-03T10:07:02+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Быханов сад будет уникальным парком в Черноземье»

Формирование комфортной городской среды в Липецке идет полным ходом
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Масштаб работ по благоустройству парка "Быханов сад" в Липецке оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время рабочей поездки в Липецк. Экскурсию по частично реконструированному парку провел врио главы региона Игорь Артамонов. Именно по просьбе руководителя области на обновление популярного места отдыха липчан Сбербанк направил 127 млн. рублей.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафона
В Липецке полицейские изъяли из гаража контрафактный алкоголь на 250000 рублей
Липчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самообороне
Предупреждение от спасателей: в Липецке и области сильный ветер
В Липецке на улице Космонавтов обновят дорогу и перенесут светофоры
В Липецке пропали двое мужчин – оба нуждаются в медицинской помощи
Липчанка обманула предпринимателей почти на 700 000 рублей
Под Липецком мотоциклист сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП
В Липецкой области падает рождаемость и растет убыль населения
Липчан предупреждают о перебоях с водой и отключении света
В Липецкой области нашли редкого жука-усача
В Липецке уличный грабитель душил женщину ремнем
В Липецке снова пропала 13-летняя школьница
Под Липецком будут судить садиста, который забил до смерти престарелую мать
В Липецке задержали водителя, который сбил насмерть женщину и сбежал
Ключи от квартир в микрорайоне "Звездный" получили 159 липчан из аварийных домов
Под Липецком поймали второго участника разбоя с убитой ради иконы пенсионеркой
Гражданин Молдовы продавал в Липецке автомат Калашникова с полным магазином
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Под Липецком с трассы вылетела автоцистерна с опасным веществом
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и "Лада Ларгус"
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
В Липецке подростки угнали мопед и мотоцикл
НЛМК преобразит Парк металлургов в современное экопространство
Под Липецком "Лада-Гранта" сбила 4-летнюю девочку