Игорь Артамонов: «Быханов сад будет уникальным парком в Черноземье»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-03T10:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Масштаб работ по благоустройству парка "Быханов сад" в Липецке оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время рабочей поездки в Липецк. Экскурсию по частично реконструированному парку провел врио главы региона Игорь Артамонов. Именно по просьбе руководителя области на обновление популярного места отдыха липчан Сбербанк направил 127 млн. рублей.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU