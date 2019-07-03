В Липецке пропали двое мужчин – оба нуждаются в медицинской помощи
В Липецке полиция, родственники и волонтеры разыскивают двоих мужчин. Оба пропали в разное время, но нуждаются в медицинской помощи.
44-летний Кочетов Геннадий Иванович ушел из дома на улице Детской в 6 утра в понедельник, 1 июля. С тех пор мужчину никто не видел.
Приметы Геннадия Кочетова: был одет в зеленый свитер с высоким горлом на молнии, темные трико с белыми полосками по бокам и черные кроссовки.
Волонтеры предупреждают, что мужчина может быть дезориентирован. Нуждается в медицинской помощи.
Пропал человекФото: Поиск пропавших детей Липецк
24-летний Чекрыжов Сергей Дмитриевич ушел из дома в районе проспекта Победы 12 июня.
Приметы Сергея Чекрыжова: среднего телосложения, волосы русые.
Был одет: черная футболка, спортивные бриджи и черные кроссовки. Также нуждается в помощи врачей.
Просьба ко всем, кто видел кого-нибудь из пропавших мужчин или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU