2019-07-03T10:17:27+03:00
Общество

В Липецке пропали двое мужчин – оба нуждаются в медицинской помощи

Геннадия Кочетова и Сергея Чекрыжова ищут волонтеры и полиция
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал человекПропал человекФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке полиция, родственники и волонтеры разыскивают двоих мужчин. Оба пропали в разное время, но нуждаются в медицинской помощи.

44-летний Кочетов Геннадий Иванович ушел из дома на улице Детской в 6 утра в понедельник, 1 июля. С тех пор мужчину никто не видел.

Приметы Геннадия Кочетова: был одет в зеленый свитер с высоким горлом на молнии, темные трико с белыми полосками по бокам и черные кроссовки.

Волонтеры предупреждают, что мужчина может быть дезориентирован. Нуждается в медицинской помощи.

Пропал человек Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Пропал человекФото: Поиск пропавших детей Липецк

24-летний Чекрыжов Сергей Дмитриевич ушел из дома в районе проспекта Победы 12 июня.

Приметы Сергея Чекрыжова: среднего телосложения, волосы русые.

Был одет: черная футболка, спортивные бриджи и черные кроссовки. Также нуждается в помощи врачей.

Просьба ко всем, кто видел кого-нибудь из пропавших мужчин или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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