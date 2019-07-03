В Липецке на улице Космонавтов обновят дорогу и перенесут светофоры

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-03T11:39:08+03:00

Там же появятся заездные карманы для автобусов

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Улица Космонавтов в Липецке – один из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в рамках контракта планируется обновить участок от площади Космонавтов до площади Авиаторов. Там заменят асфальт, бордюры, приведут в порядок тротуары.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, возле остановок, расположенных вдоль улицы, появятся заездные карманы. Это позволит разгрузить магистраль, а также сделать движение по ней безопасней. Автобусы, остановившись, не будут занимать проезжую часть, преграждая путь транспорту.

Кстати, пешеходные переходы и светофоры перенесут на незначительное расстояние. Так как есть определенные правила, согласно которым эти объекты должны быть расположены на определенном расстоянии друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU