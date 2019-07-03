Предупреждение от спасателей: в Липецке и области сильный ветер

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-03T11:50:16+03:00

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Спасатели вновь предупреждают липчан об опасном ветре. В эту среду, 3 июля, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня в Липецке и области ожидается усиление западного ветра. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, порывы могут достигать 17 м/с.

Помните, что при опасных усилениях ветра следует соблюдать несколько правил. Так, лучше не выходить из зданий. Если ветер застал вас на улице, поспешите укрыться в подъездах и подземных переходах. Дома нужно отключить все электроприборы, ведь при внезапном отключении/включении электричества может произойти пожар.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Телефон службы спасения - «01». С мобильного – «101».

ИСТОЧНИК KP.RU