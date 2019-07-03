Липецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафона
Всероссийский театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – Калининграде. Региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Кроме показов спектаклей в регионах проходят фотовыставки, мастер-классы и творческие встречи с актерами, режиссерами и руководителями театров.
В Центральном Федеральном округе театральный марафон стартовал 5 июня в Воронеже. Далее символ года перейдет Липецкому драматическому театру, который 11 июля на главной театральной сцене Тамбова передаст его этому региону.
В течение трех дней Липецкий театр будет играть спектакли для тамбовчан – «Жениться Вам надо, барин», «Мужской стриптиз» и «Принцесса и свинопас».
ИСТОЧНИК KP.RU