2019-07-03T13:52:24+03:00
Общество

Липецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафона

Они сыграют спектакли «Жениться Вам надо, барин», «Мужской стриптиз» и «Принцесса и свинопас»
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафонаЛипецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафона
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Всероссийский театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – Калининграде. Региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Кроме показов спектаклей в регионах проходят фотовыставки, мастер-классы и творческие встречи с актерами, режиссерами и руководителями театров.

В Центральном Федеральном округе театральный марафон стартовал 5 июня в Воронеже. Далее символ года перейдет Липецкому драматическому театру, который 11 июля на главной театральной сцене Тамбова передаст его этому региону.

В течение трех дней Липецкий театр будет играть спектакли для тамбовчан – «Жениться Вам надо, барин», «Мужской стриптиз» и «Принцесса и свинопас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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