2019-07-03T14:14:15+03:00
Происшествия

СУ-3 «Липецкстрой» спрятали от налоговой 7.7 млн. рублей

По факту сокрытия возбудили уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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В прокуратуру обратилась налоговаяВ прокуратуру обратилась налоговаяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В прокуратуру Липецкой области поступила информация о долгах по налогам и страховым взносам у ООО «СУ-3 «Липецкстрой». По сообщению началась проверка, которая показала, что из-за догов региональный ФНС приостановил операции по счетам фирмы. Руководство предупредили, что обязательные налоги и сборы нужно оплатить в ближайшее время.

Но, по данным прокуратуры, директор общества попытался скрыть деньги, которые должны были взыскать в качестве недоимки. В частности, на чет компании должны были поступить почти 7.7 миллионов рублей. Но их незаконно перечислили контрагентам, минуя счета организации.

В итоге материал проверки направили в СК, где возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК – сокрытие денег или имущества, за счет которых должно производиться взыскание. Виновным грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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