Изображение самолетов «Соколов России» появится на высотке в центре Липецка

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-03T16:26:47+03:00

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В Липецке появится новый арт-объект. Речь идет о граффити с изображением самолетов, которое должно появиться на здании в центре города. Взмывающие в небо самолеты пилотажной группы «Соколы России» - лучшей в стране. Такую задумку в областном центре реализует известный художник-граффитист Тимур Молотов. Самолеты украсят на одной из высоток в центре города. Арт-объект должен появиться в городе к 19 июля.

Напомним, что в областном уже висят плакаты, прославляющие липецких летчиков. Одно такое изображение можно встретить на стене дома, расположенного по улице 8 Марта. «Липецк гордится своими летчиками», - гласит плакат. А выше изображен самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU