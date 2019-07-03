Водителя, который в Липецке сбил насмерть женщину и сбежал, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-03T16:47:16+03:00

Мужчина во всем сознался и раскаялся

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В Липецке заключили под стражу водителя, который сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Меру пресечения избрал Советский суд города в эту среду, 3 июля. Напомним, трагическая авария произошла вечером 30 июня на улице Гагарина в Липецке.

50-летнюю женщину сбили около 22.00, водитель не остановился, не попытался хоть как-то помочь человеку и даже не вызвал «скорую». Он просто уехал, оставив пешехода умирать на дороге. Женщина скончалась, а водителя, 34-летннго мужчину, вычислили и задержали на следующий день. По данным полиции, на момент ДТП водитель был пьян.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За пьяное ДТП со смертельным исходом и бегство с места аварии возбудили уголовное дело.

По части 4 статьи 264 УК ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU