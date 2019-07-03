В Липецке изменится маршрут автобуса №23

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-03T17:56:16+03:00

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В Липецке изменится маршрут садоводческого автобуса №23 «Быханов сад – сады «НЛМК». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Схема движения транспорта изменится из-за работ по улице Кротевича. Там будут ремонтировать водоотвод. Работы в областном центре стартуют в четверг, 4 июля. В этот же день изменится схема движения транспорта.

Так, автобусы будут двигаться по следующей схеме «..проезд Шишкина – улица Урицкого – сады «НЛМК». Как только ремонтные работы закончатся, транспорт вновь пойдет по привычным схемам. Напомним, что подробную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно получить в центральной диспетчерской по номеру 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU