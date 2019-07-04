В драке двух пенсионеров в Липецке один ранил другого ножом

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-04T09:08:52+03:00

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Инцидент произошел в минувшую среду, 3 июля. В этот день в областную клиническую больницу поступил 72-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Медики сообщили о пациенте в полицию, подозреваемого в ранении пенсионера задержали в тот же день.

По данным пресс-службы УМВД области, им оказался другой пожилой мужчина – 70-летний инвалид II группы. Как позже выяснилось, пенсионеры вместе выпивали, содержание алкоголя в крови превысило разумные пределы и между пожилыми приятелями вспыхнула ссора. В ходе конфликта один из участников попойки напал на собутыльника с ножом.

В подробностях случившегося сейчас разбираются сотрудники городского отдела полиции №3. По какой статье квалифицируют действия нападавшего, станет известно после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU