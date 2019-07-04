В Липецкой области за ночь сгорели магазин автозапчастей и шиномонтаж
Сразу два пожара на торговых объектах произошли этой ночью , с 3 на 4 июля, в Липецкой области. Одно из ЧП случилось в Ельце. Там в районе Солидарности на улице Задонской вспыхнул магазин автомобильных запчастей. Пожар начался около 22.30 ночи. По словам очевидцев, из людей никто не пострадал.
Владельцы ищут очевидцевФото: Скриншот сайта
Еще один пожар произошел в Липецке, по адресу улица Ферросплавная, дом 1. В данном случае загорелся шиномонтаж. Пожар начался в 2.20 ночи. Огонь уничтожил часть помещения и имущество. Сейчас владельцы шиномонтажа просят откликнуться очевидцев происшествия.
– Пожалуйста помогите, – написала в соцсети Олеся Солнцева. – Если кто-то что-то видел, откликнитесь. Очень важно.
В настоящее время эксперты устанавливают причины обоих пожаров, а предприниматели подсчитывают ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU