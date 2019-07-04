2019-07-04T10:11:20+03:00
Происшествия

В Липецкой области за ночь сгорели магазин автозапчастей и шиномонтаж

Пожары полыхали в Липецке и Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в Ельце. Фото: ДТП ЕлецПожар в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com
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Сразу два пожара на торговых объектах произошли этой ночью , с 3 на 4 июля, в Липецкой области. Одно из ЧП случилось в Ельце. Там в районе Солидарности на улице Задонской вспыхнул магазин автомобильных запчастей. Пожар начался около 22.30 ночи. По словам очевидцев, из людей никто не пострадал.

Владельцы ищут очевидцев Фото: Скриншот сайта

Владельцы ищут очевидцевФото: Скриншот сайта

Еще один пожар произошел в Липецке, по адресу улица Ферросплавная, дом 1. В данном случае загорелся шиномонтаж. Пожар начался в 2.20 ночи. Огонь уничтожил часть помещения и имущество. Сейчас владельцы шиномонтажа просят откликнуться очевидцев происшествия.

– Пожалуйста помогите, – написала в соцсети Олеся Солнцева. – Если кто-то что-то видел, откликнитесь. Очень важно.

В настоящее время эксперты устанавливают причины обоих пожаров, а предприниматели подсчитывают ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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