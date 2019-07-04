Нарушение ПДД привело к ДТП с пассажирским автобусом в Липецке

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-04T10:10:13+03:00

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В Липецке уличная камера наблюдения запечатлела момент столкновения пассажирского автобуса с легковушкой. Авария произошла на пересечении улиц Водопьянова и Меркулова.

ДТП на перекрёстке ул Водопьянова.

На записи видно, как автобус с пассажирами стоит на светофоре на полосе, которая предназначена только для движения прямо. Загорается «зеленый» и водитель автобуса, в нарушение ПДД, начинает поворачивать влево. В этот момент по левой полосе, откуда можно ехать прямо и налево, в прямом направлении едет легковой автомобиль.

Водитель легковушки не смог предугадать внезапный маневр автобуса и задел пассажирский транспорт. Автобус останавливается посреди перекрестка, затрудняя проезд другим участникам движения.

ИСТОЧНИК KP.RU