2019-07-04T10:16:47+03:00
Общество

В лагере «Ёлочка» под Липецком открыли 25-метровый бассейн

В детском оздоровительном лагере «Елочка» теперь есть свой крытый плавательный бассейн, в котором можно плавать до октября
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В торжественном открытии бассейна принял участие врио главы региона Игорь Артамонов. По его мнению, создание подобных спортивных объектов сделает летние каникулы ребят более насыщенными и интересными, а также увеличит количество и качество спортивных мероприятий, проводимых как внутри летних лагерей, так и крупных межлагерных.

Спортивный объект возвели в рекордные сроки – за пять месяцев. Его стоимость 5,6 млн рублей.

В бассейне пять дорожек, каждая из которых длиною 25 метров. Общая площадь бассейна составляет 200 кв. м. Бассейн – самоочищающийся. Постоянная температура воды в нем 28 градусов. Эти обе важные опции обеспечивает компьютер. Комплекс имеет два входа, оборудован душевыми, туалетами, сушилками, отдельными мойками для мытья ног и раковинами для мытья рук. Бассейн имеет все соответствующие сертификаты качества. Около бассейна располагаются трибуны на 180 мест.

Осмотрев его, Игорь Артамонов выдвинул идею построить такой же в парке Победы в Липецке. А также предложил возвести ещё один, но уже 50-метровый, для семейного отдыха.

Кроме того, Игорь Артамонов ознакомился, как устроен детский отдых в лагерях «Чайка» и «Олимп». В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании там были оборудованы 2 игровых поля для минифутбола стоимостью 2,700 млн руб. Площадки также обеспечены раздевалками, душевыми, туалетами и местами для болельщиков и, что особенно важно, специальным газоном.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов остался доволен и прокомментировал увиденное: «Хорошее состояние лагерей. Чисто, благоустроено, лес вокруг. Быстро сделали бассейн, В нем дети могут плавать до октября. Будем думать, как подобные летние бассейны построить и в других местах отдыха липчан», - сказал Игорь Артамонов.

Также врио главы региона отметил, что много жалоб поступает на лагерь «Прометей». Область его не финансирует, «Прометей» - подразделение некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр», учредителем которого является НЛМК. Лагерь необходимо приводить в порядок.

В Липецкой области в период летних каникул для школьников работают 16 загородных оздоровительных лагерей, 360 лагерей с дневным пребыванием, 60 лагерей труда и отдыха, 118 палаточных лагерей, три санатория. Все они прошли проверку специалистами Роспотребнадзора, МЧС, управления образования. Всего в детских лагерях смогут отдохнуть и оздоровиться около 16 тысяч школьников.

Фото предоставлено пресс-службой обладмиинстрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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