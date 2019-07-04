Пьяный угонщик под Липецком уехал на чужом ВАЗе

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-04T10:25:06+03:00

Вора и пьяного угонщика поймали за один день Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Задонском районе Липецкой области раскрыли угон автомобиля. Все произошло 2 июля в селе Хмелинец. В полицию пришел 43-летний мужчина и рассказал, что у него от дома по улице Зыкова пропала ВАЗ-2112.

Машину вскоре нашли. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, автомобиль в исправном состоянии стоял у дома на Садовой улице в селе Малые Извалы. Угонщика вскоре вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 35-летний местный житель. На момент задержания мужчина был пьян.

В тот же время в Липецке раскрыли кражу денег. 29-летний мужчина заявил, что 2 июля у него из шкафчика в комнаты в доме на улице Советской пропали 7000 рублей. Под подозрение попал 35-летний липчанин, которого задержали сотрудники уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU