2019-07-04T10:25:06+03:00
Происшествия

Пьяный угонщик под Липецком уехал на чужом ВАЗе

«Двенадцатую» угнали в Задонском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Вора и пьяного угонщика поймали за один деньВора и пьяного угонщика поймали за один деньФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Задонском районе Липецкой области раскрыли угон автомобиля. Все произошло 2 июля в селе Хмелинец. В полицию пришел 43-летний мужчина и рассказал, что у него от дома по улице Зыкова пропала ВАЗ-2112.

Машину вскоре нашли. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, автомобиль в исправном состоянии стоял у дома на Садовой улице в селе Малые Извалы. Угонщика вскоре вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 35-летний местный житель. На момент задержания мужчина был пьян.

В тот же время в Липецке раскрыли кражу денег. 29-летний мужчина заявил, что 2 июля у него из шкафчика в комнаты в доме на улице Советской пропали 7000 рублей. Под подозрение попал 35-летний липчанин, которого задержали сотрудники уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Программист оказался виноват, что липчане занимали очередь в поликлинику в 5 утра
Игорь Артамонов: «Дети должны знать о профессиях будущего, которые связаны с IT-технологиями»
В лагере «Ёлочка» под Липецком открыли 25-метровый бассейн
Нарушение ПДД привело к ДТП с пассажирским автобусом в Липецке
Под Липецком с дороги вылетел ВАЗ – водитель погиб
В Липецкой области за ночь сгорели магазин автозапчастей и шиномонтаж
Пропавшая в Липецке школьница нашлась
В драке двух пенсионеров в Липецке один ранил другого ножом
В четверг 14 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецке изменится маршрут автобуса №23
Водителя, который в Липецке сбил насмерть женщину и сбежал, взяли под стражу
Изображение самолетов «Соколов России» появится на высотке в центре Липецка
Под Липецком мужчина растлил 8-летнего мальчика
СУ-3 «Липецкстрой» спрятали от налоговой 7.7 млн. рублей
Липецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафона
В Липецке полицейские изъяли из гаража контрафактный алкоголь на 250000 рублей
Липчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самообороне
Предупреждение от спасателей: в Липецке и области сильный ветер
В Липецке на улице Космонавтов обновят дорогу и перенесут светофоры
В Липецке пропали двое мужчин – оба нуждаются в медицинской помощи