СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-04T10:28:20+03:00

В Липецкой области в новом учебном году откроется IT-центр для школьников

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Площадка по развитию IT-творчества откроется в областном центре в сентябре 2019 года. Обучение будет бесплатное – за счет средств регионального бюджета.

В региональном центре «IT-куб» планируется обучать не менее 400 детей в год. Ребят ждет изучение основ программирования, интернет-технологий, робототехники, разработки мобильных предложений, виртуальной и дополненной реальности, кибер-безопасности.

Для обучения детей будет привлечен молодой и высококвалифицированный педагогический состав. Юные специалисты в сфере IT будут осваивать актуальные направления обучения: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Разработка VR/AR – приложений», «Основы программирования на Java», «Базовые навыки программирования на С-подобных языках». Стоит отметить, что образовательные программы в центре «IT-куб» разработаны интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие мировые компании: Яндекс, Samsung, 1С, Microsoft «LEGO», Крибрум.

Педагоги центра проходят обучение у интеллектуальных партнеров. Так, с 25 по 30 июня в городе Екатеринбурге состоялась образовательная сессия «Особенности сопровождения проектной деятельности детей при разработке VR/AR приложений».

Будущие педагоги центра осваивали современные педагогические методы, инструменты и подходы по организации и реализации детских проектов по направлению «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности. 3D моделирование и программирование». А в завершении обучения для них состоялась защита проектов и выдача удостоверений о повышении квалификации.

Развитие IT-технологий - важное направление развития дополнительного образования региона, неоднократно подчеркивал врио главы региона Игорь Артамонов.

«Дети должны знать о профессиях будущего, которые связаны с IT –технологиями, должны получать такие здания, должны возвращаться в Липецк и создавать здесь высокодоходные, высокотехнологичные рабочие места и производства. Наша задача – поднять общий уровень образования, открыть специальности в вузах. Для этого нужно готовить детей в школах на другом уровне», - считает Игорь Артамонов.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» – это федеральный проект, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда». «IT-куб» – это площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

На реализацию Центр цифрового образования детей «IT-куб» будет направлено более 21 миллиона рублей, в том числе: более 11,8 миллиона рублей субсидии из федерального бюджета и около 10 миллионов рублей – средства бюджета Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой1 обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU