Программист оказался виноват, что липчане занимали очередь в поликлинику в 5 утра

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-04T11:59:43+03:00

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Прокуратура выяснила, почему липчанам приходилось занимать живую очередь в поликлинику с 5 утра. Напомним, скандал разгорелся в середине мая, когда недовольные пациенты поликлиники №5 опубликовали в соцсети фото и видео с очереди в поликлинику, куда люди были вынуждены приходить в 4-5 утра, чтобы попасть на прием к врачу. А с открытием коридоры поликлиники были заполнены людьми, в живой очереди нередко случались конфликты.

Тогда в администрации области прокомментировали, что главврачу сделали замечание, но причину очередей в 4-5 утра так и не выяснили.

По публикациям в СМИ прокуратура провела проверку и выяснилось, что причина была в сбое системы «электронная очередь», которую ввели 28 декабря 2018 года. Сбой в случился 21 мая, а виноват во всем оказался программист.

– Длительная настройка программы была вызвана некорректной работой программиста медицинского учреждения, что повлекло нарушение прав граждан на доступную медицинскую помощь, – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура потребовали привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU