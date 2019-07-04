Новый зал художественной гимнастики в Липецке должен быть готов осенью

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-04T12:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке продолжается реконструкция спортивной школы№1, где строят новый зал д художественной гимнастики и реконструируют старый корпус. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все работы должны закончить осенью. Сейчас рабочие реконструировали вход и проложили электрику, а также монтируют кровлю и фасад старого корпуса.

В новом корпусе уже сделали фундамент и возвели первый этаж, готова система для подвода отопления и канализация. В настоящее время там прокладывают водопровод и возводят второй этаж. Также подрядчики благоустраивают прилегающую территорию.

Новый зал будет 36 на 24 метра, высота составит 13 метров, внутри предусмотрели 160 мест для зрителей. Новое здание со старым корпусом соединит переход. В старом корпусе будут раздевалки, душевые кабинки и помещения для тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU