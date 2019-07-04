2019-07-04T13:36:48+03:00
Общество

800 кг овощей забрали у нелегального торговца на парковке в Липецке

Рейд по незаконной торговле проходил возле Центрального рынка
Лия МУРАДЬЯН
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Торговцу грозит штрафТорговцу грозит штрафФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 4 июля, в Липецке прошел очередной рейд сотрудников областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Совместно с полицией они проверили территорию автопарковки рядом с Центральным рынком, где незаконно торговали овощами.

В ходе проверки факт торговли вне рынка подтвердился. Отметим, что по областному закону розничная торговля разрешена только в специально отведенных местах. На территории парковки поймали одного нелегального продавца с овощами. На предпринимателя составили протокол, по которому ему грозит до 5000 рублей штрафа.

Но самой эффективной и наиболее затратной для нарушителей мерой остается изъятие товара. Как сообщили в пресс-службе управления, у торговца изъяли напольные весы и около 800 килограммов овощей. Товар временно будет храниться на складе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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