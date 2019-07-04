В ДТП с «Фордом» и ВАЗом под Липецком пострадали люди
Серьезная авария произошла этим утром, 4 июля, в городе Ельце Липецкой области. Там на улице Аргамаченская рядом с гостиницей столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ». ДТП случилось прямо на пешеходном переходе.
ДТП с пострадавшим в Ельце .
По словам очевидцев, один из автомобилистов ехал по встречной полосе. От удара машины раскидало по разным сторонам проезжей части. Красный «Форд» вынесло на тротуар, у «девятки» оказалась разбита вся передняя часть.
Авария в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com
На место происшествия прибыли спасателей, «Скорая» и сотрудники ГИБДД. Как сообщают в местных сообществах в соцсети, в аварии серьезно пострадал человек, которых находился в ВАЗе.
Авария в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com
Спасатели вытащили пострадавшего из машины и передали медикам. Его с многочисленными травмами увезли в больницу. Кто стал виновником аварии, разбирались автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU