В ДТП с «Фордом» и ВАЗом под Липецком пострадали люди

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-04T14:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла этим утром, 4 июля, в городе Ельце Липецкой области. Там на улице Аргамаченская рядом с гостиницей столкнулись автомобили «Форд» и «ВАЗ». ДТП случилось прямо на пешеходном переходе.

ДТП с пострадавшим в Ельце .

По словам очевидцев, один из автомобилистов ехал по встречной полосе. От удара машины раскидало по разным сторонам проезжей части. Красный «Форд» вынесло на тротуар, у «девятки» оказалась разбита вся передняя часть.

Авария в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

На место происшествия прибыли спасателей, «Скорая» и сотрудники ГИБДД. Как сообщают в местных сообществах в соцсети, в аварии серьезно пострадал человек, которых находился в ВАЗе.

Авария в Ельце. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

Спасатели вытащили пострадавшего из машины и передали медикам. Его с многочисленными травмами увезли в больницу. Кто стал виновником аварии, разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU