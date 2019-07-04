Липчанин продал через «Одноклассники» орден времен СССР

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-04T17:00:27+03:00

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В Липецкой области на продаже государственных наград попался житель города Чаплыгин. По данным прокуратуры, мужчина коллекционировал ценные монеты и награды времен СССР.

Коллекционер нашел в «Одноклассниках» единомышленника из Ставропольского край. Липчанин предложил обменяться предметами коллекций. В процессе общения выяснилось, что новому знакомому нужен орден Октябрьской революции. Липчанин договорился, что отдаст имеющийся у него орден в обмен на 18 000 рублей и другую награду.

Житель Ставрополья перевел деньги липецкому коллекционеру и тот отправил ему орден по почте. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбудили по статье 324 УК, обвиняемый во всем сознался, дело передали в суд. За незаконный сбыт государственных наград липчанину грозит до 80 рублей штрафа или до 3 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU