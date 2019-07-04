Рабочего из Липецка придавило строительными лесами в центре Воронежа
ЧП с липецкой строительной фирмой случилось в Воронеже в этот четверг, 4 июля. Там на улице Пушкинской у областного диагностического центра порывами ветра снесло строительные леса, которые были плохо закреплены.
– Правилами безопасности пренебрегли работники Липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада областного диагностического центра, – рассказала на своей странице в Instagram Оксана Козлова пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения. – Пострадало два человека – рабочий, который накануне как раз и закреплял леса, а также прохожая. Мужчина получил перелом пяточной кости, а женщина – черепно-мозговую травму.
Очевидцы вызвали пострадавшим «скорую».
Местные власти потребовали от липецкого подрядчика обеспечить полную безопасность на объекте.
ИСТОЧНИК KP.RU