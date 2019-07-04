2019-07-04T18:48:07+03:00
Происшествия

В районе ЛТЗ в Липецке провалился асфальт на дороге

Яма больше метра образовалась на проезжей части улицы Коммунистическая [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Асфальт провалился на ЛТЗ. Фото: Тимур ПотеминАсфальт провалился на ЛТЗ. Фото: Тимур ПотеминФото: vk.com
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Очередное дорожное ЧП случилось после полудня 4 июня в районе поселка Тракторостроителей в Липецке. Там на улице Коммунистическая прямо на проезжей части провалился внушительный кусок асфальта.

Яма на дороге ЛТЗ.Асфальт провалился на Коммунистической улице.

На дороге образовалась дыра больше метра в диаметре. Очевидцы сняли последствия обвала и выложили в сети. Напомним, что похожий случай произошел в начале июня на площади металлургов. Тогда в огромную дорожную яму рухнула машина, коммунальщикам пришлось перекрыть дорогу более чем на сутки.

Асфальт провалился на ЛТЗ. Фото: Тимур Потемин Фото: vk.com

Асфальт провалился на ЛТЗ. Фото: Тимур ПотеминФото: vk.com

В этот раз повезло больше – провалиться никто не успел. Но сейчас мимо опасного обвала продолжают ездить машины и ходить люди. Как рассказали местные жители, как раз перед провалом, по этой дороге проехал подъемный кран. Не исключено, что и в данном случае мог произойти порыв на трубопроводе, который размыл грунт под дорожным полотном. Что точно произошло с асфальтом на улице Коммунистическая, пока неизвестно.

Машина провалилась в котлован .

Отметим, что незадолго до этого инцидента, 3 июля, в том же районе в разрытый коммунальной службой котлован провалился автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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