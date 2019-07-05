Под Липецком "Лада" вылетела в кювет: 3 пострадавших, 1 погиб

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-05T09:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах Липецка и области автоинспекторы зафиксировали 1 776 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 59 человек во время движения не стали пристегиваться ремнями безопасности. 1 437 раз водители превысили скорость. Произошло 22 аварии, в которых не было пострадавших.

В минувший четверг, 4 июля, ДТП случилось в Усманском районе. Там в селе Кривка скутер вылетел в кювет и перевернулся. 34-летний водитель не справился с управлением. Его пассажира - 35-летнего мужчину, госпитализировали.

В Лебедяни на улице Елецкой перевернулся КамАЗ. Причина та же, что и в предыдущей ситуации - 29-летний водитель не справился с управлением. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Под Липецком перевернулся КамАЗФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В селе Новоуглянка Усманского района в кювет вылетела "Лада-Приора". Там машина перевернулась. За рулем - 24-летний парень. Тоже не справился с управлением. Водителя и 2 пассажиров с различными травмами госпитализировали. Еще один пассажир скончался по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU