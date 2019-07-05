В субботу вечером в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-05T10:10:15+03:00

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В Липецке вновь ограничат продажу спиртных напитков. Это произойдет в субботу, 6 июля, и-за проведения массовых мероприятий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 17.00 до 18.00 часов вечера в областном центре состоится шествие. Липчане проследуют по маршруту: улица Ленина, 11 - каскад фонтанов - площадь Революции - площадь Театральная - улица Кузнечная, 12. А в 18.00 стартует встреча с избирателями - улица Космонавтов, 54. Она продлится до 20.00 часов.

Напомним, в соответствии с законодательством, запрещено продавать алкоголь в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.Запрет начинает действовать за 2 часа до начала. Купить спиртное можно только спустя 2 часа после окончания мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU