2019-07-05T10:41:14+03:00
Общество

Выбираем бренд Липецка: волонтеры вышли на улицы города

Липчане могут выбрать понравившуюся концепцию прямо во время прогулки
Юлия КЛЮЕВА
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Горожане выбирают бренд ЛипецкаГорожане выбирают бренд ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке стартовало голосование за концепции бренда города. Напомним, всего их три: "Город с железной закалкой и стальным характером", "Липецк - город настоящего. Про настоящего и настоящих" и "Город из воды и металла. Беремся за дело железной хваткой". Проголосовать за одну из концепций можно здесь. Нужно успеть это сделать до 23 июля. Подробности по ссылке.

К работе также подключились волонтеры. Они начали опрашивать липчан на улицах города - в Верхнем, Нижнем парках, в районе Центрального рынка, ТЦ "Европа" на Советской и "Карусель" на Гагарина. Кстати, горожане могут не только проголосовать за понравившуюся концепцию, но и внести свои предложения. Волонтеры будут распространять информацию о брендах до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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