В Липецке засыпали провал на дороге в районе ЛТЗ

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-05T11:41:47+03:00

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В Липецке засыпали яму в районе ЛТЗ на улице Коммунистической, где накануне провалился асфальт. Напомним, ЧП случилось в минувший четверг, 4 июля, после 17.00, на проезжей части внезапно образовалась внушительная яма более метра в диаметре. К счастью, никто из автомобилистов туда не угодил и не пострадал.

Как выяснилось, провал образовался из-за просадки грунта. Ликвидацией провала занимались специалисты АО «ЛГЭК», как сообщили в пресс-службе компании, информация о провале поступила в компанию в 18.20. На место происшествия оперативно выехали сотрудники аварийной бригады Комплекса водоснабжения.

Они огородили территорию, провели все необходимые работы, засыпали провал и подготовили основание под асфальт. Аварийная бригада работала до 21.20.

ИСТОЧНИК KP.RU