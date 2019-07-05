2019-07-05T15:09:04+03:00
Общество

В Липецке на реке Воронеж ограничили скорость для катеров

В районе Зеленого острова расчищают дно
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане больше не погоняют на катере в районе Зеленого островаЛипчане больше не погоняют на катере в районе Зеленого островаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Любители прокатиться с ветерком на катере в ближайшее время этого сделать не смогут. На реке Воронеж в Липецке ввели ограничение скоростного режима. Так, в районе территории Зеленого острова водители маломерных судов не должны превышать 12 км/ч. Причина - расчистка дна водоема.

Напомним, Зеленый остров ждет масштабная реконструкция. Там проведут работы в рамках нацпроекта "Экология". В районе острова расчистят 50 километров реки, укрепят береговую линию и выпустят 1,5 млн. мальков. Уровень острова приподнимут с помощью донных отложений. Так, его не будет затапливать. Зеленый остров станет еще одним местом отдыха для липчан.

Напомним, что вокруг Зеленого острова весной разгорелся скандал. О реконструкции территории липчане не знали. Но горожане заметили, что остров внезапно "облысел". Деревья остались только по периметру. Некогда Зеленый остров перестал быть таковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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