2019-07-05T12:26:17+03:00
Происшествия

По Липецку бегает напуганный детеныш косули

Горожане решили, что он сбежал из зоопарка, но это не так [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Животное заметили у Центрального пляжаЖивотное заметили у Центрального пляжаФото: скрин с видео
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Похожее на олененка парнокопытное заметили в районе Центрального пляжа недалеко от Нижнего парка в Липецке. Напуганное животное пробежало по проезжей части скрылось в зарослях у дороги.

Очевидцы предположили, что это олененок, а также решили, что он сбежал из находящегося неподалеку Липецкого зоопарка.

Оленёнок.Животное заметили у Центрального пляжа

– Такого в принципе не может быть, у нас животные не убегают, – прокомментировал «КП-Липецк» директор Зоопарка Александр Осипов. – Это скорее всего не олененок, а детеныш косули.

Они нередко забредают в город, иногда для животных это заканчивается трагически. Порой застрявших в заборах копытных приходится освобождать спасателям. Обычно заблудившихся зверей выпускают обратно в дикую природу. Но если животное изранено, то за ним какое-то время ухаживают в зоопарке, а после также отпускают в родные леса. При этом на отлов подобных животных сотрудники зоопарка не выезжают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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