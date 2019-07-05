В Липецке девушка украла у подруги золото на 66 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-05T13:04:07+03:00

Воровку вычислили в тот же день Фото: Лия МУРАДЬЯН

За день воровка успела сдать все в ломбард и потратить деньги

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В Липецке задержали 26-летнюю девушку, которая обворовала подругу. Все произошло в четверг, 4 июля. В этот день в полицию обратилась 26-летняя липчанка и рассказала, что у нее из квартиры пропали ювелирные украшения на 66 000 рублей.

Полицейские выяснили, что незадолго до пропажи в гости заходила подруга. Барышню вычислили и задержали в тот же день, и она сразу во всем созналась. Девушка подтвердила, что утром 4 июля заходила в гости к подруге.

Когда хозяйка ненадолго вышла из комнаты, подруга решила прибрать к рукам золотые украшения, которые до этого приметила в шкафу. Девушка незаметно забрала золото и неожиданно для подруги быстро откланялась.

За короткое время, пока жертва заметила пропажу и обращалась в полицию, дамочка успела сдать украденное добро в ломбард и потратить все деньги. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК, подозреваемой грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU