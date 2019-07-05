Липчан просят помочь в розыске рязанского педофила

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-05T14:28:33+03:00

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СК России по Рязанской области разыскивает подозреваемого в нападении на девочку, которое произошло 28 мая на улице Голеническая в Рязани. Неизвестный надругался над ребенком и скрылся в неизвестном направлении. Педофил может находиться в другом регионе, в связи с чем липчан просят помощь в розыске.

Приметы подозреваемого: на вид 55-60 лет, среднего роста около 170-175 см., телосложение плотное, волосы седые с залысиной. В момент нападения на нем были очки с прозрачными стеклами в прямоугольной оправе.

Нападавший был одет в рубашку с короткими рукавами в крупную синюю клетку на белом фоне. Рубашка была заправлена в синие джинсы, потертые в центре по всей длине штанин.

Рязанские следователи просят всех, кто видел схожего по приметам мужчину, владеет данными о личности педофила или знает, где он находится, обращаться в Железнодорожный следственный отдел: 8(4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8(4912) 21-81-69.

ИСТОЧНИК KP.RU