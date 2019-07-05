Липецкие росгвардейцы ориентируются на месте лучше всех в ЦФО

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-05T15:33:09+03:00

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На базе федерации спортивного ориентирования по Тверской области прошел чемпионат Центрального округа войск национальной гвардии России по ориентированию на местности. В соревнованиях приняли участие 21 команда. Управление Росгвардии по Липецкой области представляли сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН.

Нужно было сдать теорию и выполнить практические упражнения. На практике выполнялось упражнение по преодолению дистанции в заданном направлении местности, протяженностью более 2 км с поиском 9 ключевых точек, зашифрованных по легенде.

По итогам соревнований в личном зачете победу одержал сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области, выполнивший задание за 12 минут 25 секунд. Второе место занял представитель воинской части 6796, с результатом 12 минут 50 секунд. Почетное третье место у представителя команды Московской области, с результатом 13 минут 7 секунд.

– Участие в подобных соревнованиях формирует дух сплоченности команды, стремление побеждать, – отметил командир СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Виктор Попов. – Показывает хорошую физическую подготовку и навыки ориентирования на местности в кротчайшие сроки, различных служебных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU