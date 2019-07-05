2019-07-05T16:41:05+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка въехала под грузовик

ДТП с «Опелем» и большегрузом сняли в районе Алмазной [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП в ЛипецкеДТП в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Авария произошла в эту пятницу, 5 июля, в районе улицы Алмазная в Липецке. Там на примыкающей дороге столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и легковой «Опель». По словам очевидцев, водитель грузовика выехал на главную со второстепенной, не уступив дорогу и не убедившись в безопасности маневра. А водитель легковушки не успел среагировать и уйти от удара.

ДТП с грузовиком.

В итоге иномарка влетела под грузовик всем капотом и правой передней частью. Наиболее серьезные повреждения оказались с пассажирской стороны «Опеля». На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которым предстоит разобраться, кто именно виноват в аварии и как все произошло на самом деле. Пострадал ли кто в ДТП, пока неизвестно. На момент съемки видео с регистратора в разбитой легковушке уже никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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