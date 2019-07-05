В Липецке иномарка въехала под грузовик
Авария произошла в эту пятницу, 5 июля, в районе улицы Алмазная в Липецке. Там на примыкающей дороге столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и легковой «Опель». По словам очевидцев, водитель грузовика выехал на главную со второстепенной, не уступив дорогу и не убедившись в безопасности маневра. А водитель легковушки не успел среагировать и уйти от удара.
ДТП с грузовиком.
В итоге иномарка влетела под грузовик всем капотом и правой передней частью. Наиболее серьезные повреждения оказались с пассажирской стороны «Опеля». На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которым предстоит разобраться, кто именно виноват в аварии и как все произошло на самом деле. Пострадал ли кто в ДТП, пока неизвестно. На момент съемки видео с регистратора в разбитой легковушке уже никого не было.
ИСТОЧНИК KP.RU