2019-07-05T18:27:49+03:00
Общество

В Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»

На фестиваль съехались гости из Липецка, Ельца, Воронежа, Тамбова, Москвы и других городов
Поделиться:
Фестиваль продлиться 3 дняФестиваль продлиться 3 дняФото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

С 5-7 июля в Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки Вереск, на котором ожидается более 1000 человек из Липецка, Ельца, Воронежа, Тамбова, Москвы и других городов.

«Вереск» - это мульти-фестиваль, который объединяет историю, музыку и этнографию. В этом году организаторы выбрали необычную тематику – колоритная Ирландия. Для гостей фестиваля раскроют все тайны зелёного острова, и предоставят возможность проникнуться лёгкой и весёлой ирландской культурой. В программе фестиваля: выступление более 20 музыкальных коллективов со всей России, зрелищные ирландские и шотландские танцы, ярмарка, мастер – классы, средневековая игротека, детский праздник Купала от археологического детского лагеря Аргамач, турнир «Герой Вереска», уникальный проект ЭТНОночь, театрализованное шоу с участием фаэр-группы Разгар и театра огня Эра. А завершится фестиваль этно-электронной танцевальной программой от IKARUSHKA при поддержке DJ Dinkevych и DJ OmNamah

В программе фестиваля.

Выступление более 20 музыкальных коллективов. В том числе весёлые и задорные ирландцы –группа Green Crow, гиганты отечественной фолк-сцены - «Сколот» и «Калевала», а также масса других интересных коллективов.

Зрелищные ирландские и шотландские танцы.

Средневековая игротека.

Турнир «Герои Вереска 2019» - гости своими глазами увидят, как вчерашние ребята у костра в джинсах и майках перевоплотятся в средневековых воинов в сияющих доспехах, и покажут свое умение в ратном деле.

Ярмарка, где будут представлены изделия из кожи и дерева, глиняная посуда, кованные изделия, народные промыслы, много украшений из драгоценных и полудрагоценных камней.

Детская Купала - специальная программа для детей от Детского археологического лагеря Аргамач.

Уникальный проект ЭТНОночь. Гостей ждет театрализованная постановка, основанная на этнических ритмах и трайбл-танцах.

Фестиваль пройдет 5-7 июля 2019 года в Елецком районе, в Археологическом парке «Аргамач». Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке иномарка въехала под грузовик
У Комсомольского пруда расширили переходную зону
Липецкие росгвардейцы ориентируются на месте лучше всех в ЦФО
Липчан просят помочь в розыске рязанского педофила
В Липецке девушка украла у подруги золото на 66 000 рублей
По Липецку бегает напуганный детеныш косули
В Липецке на реке Воронеж ограничили скорость для катеров
В Липецке засыпали провал на дороге в районе ЛТЗ
Выбираем бренд Липецка: волонтеры вышли на улицы города
В субботу вечером в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «Все мои заместители и главы районов будут вести страницы в соцсетях»
На Манеже в Липецке из квартиры вынесли золото
Под Липецком "Лада" вылетела в кювет: 3 пострадавших, 1 погиб
В районе ЛТЗ в Липецке провалился асфальт на дороге
Рабочего из Липецка придавило строительными лесами в центре Воронежа
Липчанин продал через «Одноклассники» орден времен СССР
В ДТП с «Фордом» и ВАЗом под Липецком пострадали люди
800 кг овощей забрали у нелегального торговца на парковке в Липецке
Новый зал художественной гимнастики в Липецке должен быть готов осенью
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Программист оказался виноват, что липчане занимали очередь в поликлинику в 5 утра