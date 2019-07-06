2019-07-06T18:29:34+03:00
Происшествия

В Липецке на улице Катукова грузовик "притерся" к автобусу

Никто из липчан не пострадал [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись грузовик и пассажирский автобусВ Липецке столкнулись грузовик и пассажирский автобусФото: принтскрин видео.
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Несколько аварий, произошедших в Липецке за прошедшие сутки, попали в объектив уличных камер видеонаблюдения. Одно из ДТП случилось этим утром, 6 июля, на пересечении улиц Меркулова и Катукова. Там столкнулись грузовик и пассажирский автобус "Липецк-Хлевное". К счастью, удар был не сильный. Машины одновременно поворачивали с Меркулова на Катукова. Во время движения грузовик "притерся" к автобусу. Никто не пострадал.

В Липецке на улице Катукова грузовик "притерся" к автобусу.

Еще одна авария произошла в областном центре ночью на улице Терешковой. Возле ТРЦ "Малибу" столкнулись две легковушки. От торгового центра отъезжал автомобиль. Судя по видео, он не уступил дорогу другой машине. Мчавшаяся по проезжей части легковушка врезалась в бок автомобиля со стороны водителя.

В Липецке у ТРЦ "Малибу" столкнулись легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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