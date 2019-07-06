В Липецке задержали мужчин, выращивающих наркотики у себя дома

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-06T18:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники липецкого наркоконтроля задержали двух молодых людей. Их подозревают в сбыте наркотиков растительного происхождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранителям поступила информация о двух безработных мужчинах, которые торговали наркосодержащими растениями в Липецке. Причем выращивали они их у себя дома.

Так, в автомобиле одного из них наркополицейские нашли 30 грамм наркотиков. В доме у второго мужчины обнаружили 100 грамм запрещенных веществ. Липчан заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наказание по данной статье - до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU