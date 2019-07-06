2019-07-06T19:08:15+03:00
Общество

В понедельник 7 улиц Липецка останутся без воды, 3 - без света

Также электричество отключат в нескольких садоводческих товариществах
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова отключат свет и водуВ Липецке снова отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 8 июля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в АО "ЛГЭК", причина отключений - ремонтные работы на инженерных сетях.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Невского, 11, 7, 13; проспект Мира, 28; Ковалева, 99. А также садоводческие товарищества "Спутник", "Центролит", "Горняк".

С 10 утра до 9 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Стаханова, 46; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; проезд Строителей, 12, 14, 14а, 16, 18, 4, 6, 6/1, 8; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95 (детский сад №118), 99, 101, 103; проезд Кувшинова, 1, 6; Полиграфическая, 4, 6, 8, 8А, 10, 12.

Подвоз воды по заявкам жителей. Тем не менее, советуем заранее запастись питьевой водой. Более подробную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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