2019-07-07T10:10:40+03:00
Происшествия

В Липецкой области под суд отправится парень-уклонист

Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей и полгода ареста
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В отношении жителя города Грязи возбудили уголовное дело за уклонение от альтернативной гражданской службы лицом.

Как сообщают в пресс-службе облпрокуратуры, военный комиссариат отправил молодого человека направили в детский санаторий «Мечта» на должность кухонного рабочего. гражданской службы. Обвиняемый прибыл на место, но уже через месяц не вышел без уважительных причин на работу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК РФ. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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