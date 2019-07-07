Известный политолог Никита Исаев проведет несколько встреч в Липецке

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-07T14:20:31+03:00

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Политолог Никита Исаев посетит Липецк 8 июля. Известный российский эксперт проведет встречу с оппозиционными кандидатами в губернаторы Липецкой области. Первая беседа состоится в 13.00 в офисе партии «Справедливой России» по адресу: улица Пушкина, 14. Вторая - в 14.30 на Театральной, 1.

Добавим, Никита Олегович Исаев - директор Института актуальной экономики. Экономист, юрист, политолог. Кандидат юридических наук, действительный государственный советник 3 класса. Был первым заместителем министра по делам молодежи (Госкоммолодежи) в 2008 году. В общей сложности 10 лет проработал на государственной службе. Является разработчиком программы «Новый НЭП» – Национальной экономической политики. Постоянный соведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU