2019-07-08T08:52:16+03:00
Общество

Женщина под Липецка нашла два огромных гриба

30-сантиметровые подберезовики растут в Добринском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанка нашла гигантские грибы. Фото "Добринские вести"Липчанка нашла гигантские грибы. Фото "Добринские вести"Фото: vk.com
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Два внушительных гриба сорвала жительница Липецкой области Валентина Кошкина. Большие подосиновики она нашла в Добринском районе. Фото грибов опубликовали в соцсети районные СМИ. Судя по изображению, плодовое тело гриба не меньше 30 сантиметров в диаметре. Вес не уточняется, как пишут «Добринские вести», двух грибов хватило, чтобы накормить всю семью.

Кстати, грибы нередко вырастают внушительных размеров. Например, в прошлом году ученые из США обнаружили самый большой гриб в мире – опенок весом более 400 тонн. Гигантский опенок признали самым большим организмом на Земле, ранее первое место на планете занимал голубой кит. Тот гриб нашли на Верхнем полуострове Мичигана, часть опенка была скрыта под землей и занимала 37 га. Ученые определили, что опенку-рекордсмену около 2500 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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