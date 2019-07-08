Под Липецком мужчина облил горючей смесью любовницу и поджег

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-08T09:19:22+03:00

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Дичайшее преступление произошло в Хлевенском районе Липецкой области в минувшее воскресенье, 7 июля. Там в районную больницу с сильными ожогами попала 57-летняя женщина. У липчанки было обожжено 25% тела – лицо и верхняя часть туловища.

По данным полиции, страшные ожоги нанес женщине ее сожитель. Все случилось во время конфликта. В ходе ссоры, любовник внезапно облил женщину горючей жидкостью из газонокосилки и поджег. Как пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, неработающий 49-летний местный житель в настоящее время задержан. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

Расследование проводит отдел МВД по Хлевенскому району, полиции еще предстоит определить степень тяжести травм женщины, которая находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU