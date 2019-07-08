У липчанина из квартиры украли 30 бутылок водки

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-08T09:36:28+03:00

А в Грязях у пенсионерки в аптеке вытащили из кармана 20 000 рублей

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За минувшее воскресенье, 7 июля, в Липецкой области раскрыли несколько краж. Одна из них произошла в Лебедянском районе Липецкой области. Полицию обратился 50-летний житель деревни Старый Копыл. Мужчина рассказал, что на прошлой неделе, с 1 по 6 июля, кто-то выбил окно и влез в его квартиру на улице Садовой. Домушники выкрали 30 бутылок водки. Под подозрение попал местный 46-летний безработный с судимостью.

В тот же день в Грязях обокрали 63-летнюю пенсионерку. Женщина покупала лекарства в аптеке, когда кто-то влез к ней в карман и вытащил 20 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 35-летняя безработная жительница Грязей. Карманницу вычислили и задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска.

Также в Липецке раскрыли 3 совершенных ранее преступления. Так сотрудники городского отдела полиции №5 поймали 24-летнего «Карлсона», который украл у пенсионерки 15 банок варенья. А отделе №8 нашли 53-летнего вора, который украл велосипед у 37-летнего мужчина на улице Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU