Под Липецком подросток без прав на «Калине» вылетел в кювет – водитель и школьница в больнице

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-08T10:08:34+03:00

За три дня на дорогах области в 12 ДТП 17 человек получили травмы и один погиб

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Авария с участием подростков произошла 6 июля в Задонском районе Липецкой области. В 3 часа ночи на трассе Задонск – Донское не справился с управлением 16-летний водитель «Лады-Калины». Машина вылетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадал сам подросток и его 13-летняя пассажирка. По данным ГИБДД, у юного водителя не было прав. За опасные приключения детей придется ответить родителям, которым грозит штраф. Также полиции предстоит выяснить, почему школьница была не дома в столь позднее время.

Еще одна похожая авария произошла в ту же субботу в Измалковском районе, где угодил в ДТП 16-летний мотоциклист без прав. Парень нарушил боковой интервал и задел «Калину» в селе Пожарово около 22.00. Подросток в больнице.

Еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта случилось 5 июля в Ельце. 58-летний водитель скутера также не рассчитал боковой интервал и задел ВАЗ-2106, за рулем которого был 19-летний парень. Водителя скутера увезли в больницу.

В тот же день в в 13.30 в Грязинском районе в селе Казинка на улице Гагарина 60-летний мотоциклист, тоже не рассчитал габариты и влетел во встречную «Калину». В этой страшной аварии погиб 63-летний пассажир мотоцикла, водитель с тяжелыми травмами в больнице.

В самом Липецке 6 июля в ДТП пострадал 13-летний школьник. Авария произошла в 10 утра на улице Артемова, где 39-летний водитель «Рено» въехал в «Форд» с 65-летним водителем. В ДТП пострадал 13-летний пассажир «Рено», школьника увезли в больницу.

А в Задонском районе травмы получил маленький ребенок. Авария произошла 6 июля на трассе Ольшанец – Каменка. На подъезде к М4 «Дон» не справился с управлением 35-летний водитель «Ауди». Машина слетела с дороги и перевернулась. В этой аварии пострадал сам водитель и две его пассажирки, включая 4-летнюю девочку. Все в больнице.

Всего за 3 дня на дорогах области в 12 ДТП пострадали 17 человек и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU