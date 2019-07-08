В Липецке ищут мужчину, пропавшего в Курской области

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-08T11:05:40+03:00

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Почти месяц назад в Курской области пропал мужчина. 54-летнего Звягинцева Геннадия Николаевича ищут родственники, волонтеры и полиция. Данных о местонахождлении мужчины нет с 15 июня. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пропавший может находиться в Липецкой области.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: белая рубашка с коротким рукавом, синие спортивные брюки, темные шлепанцы.

Просьба ко всем, кто видел Геннадия Звягинцева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU