2019-07-08T13:48:17+03:00
Происшествия

«Ребенок до сих пор в коме»: следователи начали проверку после сообщения липчанки о неудачных родах

Женщина просит наказать врачей, которые угробили здоровье ее малыша
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Следователи начали проверку после публикации липчанкой петиции, в которой описана история ее родов. Женщина рассказала, что при постоянном наблюдении врачей ее дочка появилась на свет с серьезными патологиями. По словам липчанки, с момента рождения ребенок находится в коме.

- Прошу наказать всех врачей, которые своими действиями и бездействиями угробили здоровье моего ребенка. Состояние здоровья только ухудшается. Я врагу не пожелаю попасть в руки к таким врачам, - пишет мама.

В региональном СУ СКР отреагировали на сообщение женщины.

- В целях установления обстоятельств произошедшего следственными органами следователями Липецкой области организована доследственная проверка. Предстоит установить причину тяжелого состояния ребенка, а также проверить насколько квалифицированными оказались действия медперсонала во время родов липчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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