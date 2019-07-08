«Ребенок до сих пор в коме»: следователи начали проверку после сообщения липчанки о неудачных родах

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-08T13:48:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи начали проверку после публикации липчанкой петиции, в которой описана история ее родов. Женщина рассказала, что при постоянном наблюдении врачей ее дочка появилась на свет с серьезными патологиями. По словам липчанки, с момента рождения ребенок находится в коме.

- Прошу наказать всех врачей, которые своими действиями и бездействиями угробили здоровье моего ребенка. Состояние здоровья только ухудшается. Я врагу не пожелаю попасть в руки к таким врачам, - пишет мама.

В региональном СУ СКР отреагировали на сообщение женщины.

- В целях установления обстоятельств произошедшего следственными органами следователями Липецкой области организована доследственная проверка. Предстоит установить причину тяжелого состояния ребенка, а также проверить насколько квалифицированными оказались действия медперсонала во время родов липчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU