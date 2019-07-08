2019-07-08T15:28:06+03:00
Общество

В Липецке приступили к благоустройству Нижнего парка

Все работы должны завершить в сентябре
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецка.фото: сайт администрации Липецка.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Липецке начался первый этап благоустройства Нижнего парка. Работы проводит ООО «СУ-1», стоимость контракта, который заключили с фирмой по результатам торгов, - более 29 миллионов рублей.

Как сообщили в городском управлении строительства, подрядчик приступил к подготовительным работам, а также монтажу системы наружного освещения. В рамках первого этапа работ обновят опоры со стороны улицы Карла Маркса и сделают подсветку здания часовни Петра и Павла. Затем специалисты займутся отделкой подпорных стенок и бювета, ремонтом лестничных маршей - гранитные ступени появятся на всех восьми парковых спусках.

Менять бордюры и тротуарную плитку планируют во второй половине июля. К озеленению и установке малых архитектурных форм приступят в конце июля - начале августа. СТроители снесут аварийные деревья и обустроить газоны, установят скамейки, урны и информационные стенды. Работы должны быть завершены в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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